Halle - In der Hallenser Innenstadt sind drei geparkte Autos in Brand geraten. Ersten Schätzungen zufolge ist dabei ein Sachschaden von mindestens 60.000 Euro entstanden, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Das Feuer war am Morgen von einem Pick-Up ausgegangen, die Flammen griffen kurze Zeit später auf zwei weitere Fahrzeuge über. Schließlich löschte die Feuerwehr den Brand. An zwei Autos entstand Totalschaden. Laut der Polizei war zunächst unklar, ob es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt oder Brandstiftung handelt.