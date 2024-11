Nach schwachen Leistungen von Borussia Dortmund stand Emre Can zuletzt immer wieder im öffentlichen Fokus. Nun spricht der Kapitän emotional darüber, was dies für ihn bedeutet.

Dortmund - Borussia Dortmunds Kapitän Emre Can hat sich nach dem Sieg gegen RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga auch persönlich erleichtert gezeigt. Die Kritik der Öffentlichkeit an ihm sei zuletzt „nicht schön“ gewesen, sagte der 30-Jährige bei Sky. „Ich bin auch nur ein Mensch und versuche, Leistung zu bringen.“ Er habe zwar grundsätzlich kein Problem mit Kritik, „aber wenn es unter der Gürtellinie ist, kann ich nicht damit umgehen. Es war unter der Gürtellinie, aber ich will nicht zu viel meckern. Ich will weiter Fußball spielen und für die Jungs da sein.“

Sahin-Lob für Can

Can musste nach schwachen Leistungen des Revierclubs in dieser Saison mehrfach deutliche Kritik von Fans über sich ergehen lassen und war im Internet das Ziel von Spott nach missglückten Aktionen. Beim 2:1 gegen Leipzig zeigte der Defensivspieler eine gute Vorstellung, rettete einmal auf der Linie.

„Für Emre tut es mir einfach auf der menschlichen Seite gut, das ist nicht normal, was auf ihn einprasselt. Er steht seinen Mann“, sagte Trainer Nuri Sahin im ZDF-„Sportstudio“. „Ich habe das Gefühl, dass wenn ein Mensch ein reines Herz hat, man auch irgendwann belohnt wird. Für ihn freut es mich.“