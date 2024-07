Der BVB hat sein zweites Testspiel der Saisonvorbereitung nicht gewinnen können. Der Bundesligist war in Teilen die schwächere Mannschaft im Erzgebirge.

Aue - Champions-League-Finalist Borussia Dortmund wurde seiner Favoritenrolle gegen Erzgebirge Aue nicht gerecht. Der Fußball-Drittligist schaffte gegen den BVB mit 1:1 (0:1) im ausverkauften Erzgebirgsstadion vor 14.900 Zuschauern ein Unentschieden.

Auch wenn Aue zu Beginn die deutlich bessere Mannschaft war und die erste Torchance durch Omar Sijaric in der 13. Minute verbuchen konnte, ging der BVB in der 20. Minute in Führung. Eine Ecke von Julian Brandt fand Elias Benkara, der nur noch einnicken musste. Es blieb danach bei einem ausgeglichenen Spiel und einigen Torchancen für die Veilchen.

Beide Mannschaften wechselten zur zweiten Hälfte fast komplett durch. Aue suchte immer wieder Kilian Jakob auf der linken Seite, der in der 82. Minute einen Abnehmer fand. Sean Seitz verwandelte eine Hereingabe von Jakob zum verdienten Ausgleich. Der BVB agierte recht einfallslos, und so blieb es bei einem Remis.

Das Testspiel wurde von gemeinsamen Gesängen der Fans gegen RB Leipzig begleitet. Ein für den 26. Juli geplantes Testspiel von Aue gegen RB sorgt seit Wochen für Spannungen zwischen Fans und Verein, was beim Testspiel gegen den BVB auch durch Banner zum Ausdruck gebracht wurde.