Berlin - An diesem Wochenende endet die Sonderausstellung zum Palast der Republik im Berliner Humboldt Forum - Generalintendant Hartmut Dorgerloh will die Erinnerung an den Ort auch danach wachhalten. „Die Geschichte des Ortes ist und bleibt ein wichtiges Thema für das Humboldt Forum“, sagte er im RBB-Inforadio. Der einstige DDR-Bau stand ebenso wie das Berliner Stadtschloss an der Stelle des heutigen Museums.

„Wir haben im Haus die Spuren aus der Geschichte des Schlosses und des Palastes der Republik“, betonte Dorgerloh. „Wir sind jetzt am Überlegen, wie können wir das verdichten, wie können wir das deutlicher machen?“

Im Rahmen der Ausstellung seien etwa viele Interviews mit Zeitzeugen geführt worden. Dieser Teil der Erinnerungsarbeit solle fortgesetzt werden, sagte der Leiter. Zudem habe das Humboldt Forum zahlreiche Schenkungen erhalten - persönliche Souvenirs oder Fundstücke aus dem Palast der Republik. „Da müssen wir schon überlegen, wie wir die besser präsent machen.“

Vor dem Gebäude soll demnächst ein Bronzemodell des Palastes aufgestellt werden. Die Ausstellung „Hin und weg - Der Palast der Republik ist Gegenwart“ lief seit Mai 2024 und endet am kommenden Sonntag.