Erst Ärger in einer Gemeinschaftsunterkunft, dann ein Hausfriedensbruch: Ein 43-Jähriger beschäftigt mehrfach die Polizei.

Der Mann soll am selben Abend gleich mehrere Straftaten begangen haben. (Symbolbild)

Hettstedt - Gleich zweimal hat ein 43-jähriger Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft die Polizei beschäftigt. Polizeiangaben zufolge soll er am Freitagabend zuerst Personal in der Einrichtung bedroht und beleidigt haben.

Zum zweiten Vorfall soll es rund 20 Minuten vor Mitternacht im Wohngebiet zwischen Kirschweg und Krankenhaus gekommen sein: Ein Unbekannter hielt sich unberechtigt auf einem Privatgrundstück auf und versetzte eine junge Frau in Angst. Anwohner hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Wie sich herausstellte, handelte es sich um denselben 43-Jährigen aus dem Einsatz im Lindenweg. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam, wo er die Nacht verbrachte. Gegen den Mann wurden mehrere Strafanzeigen erstattet.