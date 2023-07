Hannover - Die beiden führenden Kommunalpolitiker in Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover sind in diesem Sommer gleichzeitig in Elternzeit. Während Oberbürgermeister Belit Onay (42/Grüne) seine Arbeitszeit im Juli und August von 60 auf 32 Stunden pro Woche reduziert, wechselt der Präsident der Region Hannover, Steffen Krach (43/SPD), vom 21. Juli an für zwei Monate komplett ins Familienleben. Unabhängig voneinander wollen sie nach Jahren, in denen der Beruf im Mittelpunkt stand, ihren Kindern mehr Zeit widmen.

Onay hat zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren, Krach hat drei Söhne im Alter von einem, fünf und neun Jahren. Für beide Politiker ist es ihre erste Elternzeit.

Dass die Kommunalverwaltung unter der Familienzeit leiden könnte, denken die Väter nicht. „Hannover ist nicht kopflos“, betonte Onay, der sieben Dezernenten der Stadt als Unterstützung hinter sich weiß. Krach sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Im Katastrophenfall bin ich natürlich erreichbar. Das muss auch so sein. Aber das normale Tagesgeschäft werden meine Vertreter gut hinbekommen.“