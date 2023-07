Doppelt so viele Verkehrstote im Mai wie ein Jahr zuvor

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Erfurt - Deutlich mehr Menschen sind in diesem Mai bei Unfällen auf Thüringens Straßen gestorben als ein Jahr zuvor. 13 Menschen verloren im Mai 2023 ihr Leben im Straßenverkehr, im Mai 2022 waren es 5 gewesen. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle ging in diesem Vergleichszeitraum von 4523 auf 4310 zurück, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Dienstag mitteilte.

Verglichen mit dem April dieses Jahres stieg die Unfallzahl im Mai wiederum um 10,8 Prozent an. Elf Verkehrstote gab es weiteren Angaben der Statistiker nach im April: Allein bei einem schweren Autounfall bei Bad Langensalza waren fünf Jugendliche und zwei Erwachsene gestorben.