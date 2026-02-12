Erfurt - In Thüringen haben sich im vergangenen Jahr am Valentinstag doppelt so viele Paare das Ja-Wort gegeben wie im Jahr zuvor. 42 Paare schlossen am 14. Februar 2025 den Bund der Ehe, wie das Thüringer Landesamt für Statistik mitteilte. 2024 heirateten demnach 21 Paare am „Tag der Liebenden“.

Damit war der Valentinstag 2025 der beliebteste Hochzeitstag im Februar. Ein Grund für die Beliebtheit könnte der Wochentag sein: Der 14. Februar fiel im vergangenen Jahr auf einen Freitag – dieser Tag ist bei Hochzeitspaaren generell sehr beliebt, sagte eine Sprecherin. Die meisten Ehen wurden am Valentinstag 2014 geschlossen. 116 Paare heirateten an dem Tag, der auch ein Freitag war.