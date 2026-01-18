Alter schützt vor Siegen nicht. Zwei Rennrodler aus Bayern sind vor Olympia in bestechender Form.

Oberhof - Die Rekord-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt sind zum fünften Mal Rodel-Europameister geworden. Die beiden 38 Jahre alten Altmeister aus Bayern holten sich den ersten EM-Titel seit 2019 vor Toni Eggert und Florian Müller. Die WM-Dritten setzten sich bei den auch als Weltcup ausgetragenen Titelkämpfen souverän durch. „Unvorstellbar. Mir fehlen die Worte“, sagt Tobias Wendl im ZDF. „Die Stimmung war unglaublich, richtig schön“, sagte Arlt.

Die amtierenden Weltmeister Hannes Orlamünder und Paul Gubitz, für Olympia nicht qualifiziert, schafften als Vierte ihre beste Saisonplatzierung. Dreitausendstel Sekunden fehlten dem Duo auf die drittplatzierten Österreicher Juri Gatt und Riccardo Schöpf.

Die sechsmaligen Olympiasieger Wendl/Arlt bauten mit ihrem insgesamt 59. Weltcup-Sieg ihren Vorsprung in der Doppelsitzer-Gesamtwertung aus. Das Duo führt nach sechs von neun Doppelsitzerrennen mit 466 Punkten vor Gatt/Schöpf (384). Eggert/Müller sind Vierte (359), Orlamünder/Gubitz (234) belegen Rang neun.