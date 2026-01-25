Lange hält Münster trotz einer Roten Karte mit. Doch dann trifft der eingewechselte Mittelstürmer zum Sieg für die Gastgeber.

Paderborn - Der SC Paderborn hat nach einer erfolgreichen Aufholjagd durch Torjäger Steffen Tigges den dritten Platz in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Die Ostwestfalen gewannen das Derby gegen Preußen Münster nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 (0:1) und überholten mit nun 36 Punkten den bisherigen Dritten SV Elversberg. Die seit nunmehr fünf Spielen sieglosen Gäste hingegen fielen mit weiterhin 20 Punkten auf den 15. Tabellenrang zurück und stecken weiterhin im Abstiegskampf fest.

Vor 14.667 Zuschauern in der Paderborner Arena erzielte Etienne Amenyido (2. Minute) nach einem schönen Angriff über die rechte Angriffsseite mit einem Kopfballtreffer das 1:0 für die Münsteraner, die von der 28. Minute an in Unterzahl spielen mussten. Yassine Bouchama sah nach einem groben Foulspiel gegen Raphael Obermair die Rote Karte. Paderborn erspielte sich eine Reihe von Chancen und kam durch die Treffer des eingewechselten Steffen Tigges (50./80.) noch zum Sieg.