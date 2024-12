Der Effekt des Trainerwechsels ist in Hoffenheim schon wieder verpufft. Wie schon zuletzt in der Europa League gerieten die Gäste auch in Mainz früh in Rückstand.

Mainz - Torjäger Jonathan Burkhardt hat den FSV Mainz 05 mit einem Doppelpack zum dritten Sieg in Serie in der Fußball-Bundesliga geführt und die TSG Hoffenheim in große Abstiegsnöte gestürzt. Die Rheinhessen gewannen am Sonntag gegen die Mannschaft des neuen Trainers Christian Ilzer mit 2:0 (2:0) und verbesserten sich damit auf den siebten Tabellenplatz. Hoffenheim hingegen musste unter dem neuen Coach schon die zweite Pflichtspiel-Niederlage hinnehmen und steckt mit 12 Zählern in der Abstiegszone fest.

Vor 30.400 Zuschauern in der Mainzer Mewa Arena erzielte Burkhardt (4. und 24. Minute) beide Tore für die Gastgeber, die nun seit vier Spielen unbesiegt sind. Damit kommt der 24-Jährige bereits auf neun Saisontreffer.