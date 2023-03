Messen in Erfurt Doppelmesse: Freizeit in der Natur und Forstwirtschaft

Viele Thüringer zieht es in ihrer freien Zeit in die Natur. Die Messe „Reiten, Jagen, Fischen“ widmet sich drei Tage lang den Aktivitäten, die im Freistaat besonders beliebt sind. Los geht es am Freitag.