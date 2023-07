Potsdam - Für die Arbeit mit Geflüchteten können Einrichtungen und Behörden in Brandenburg seit Juli ein neues Programm zum Dolmetschen per Video oder Telefon nutzen. Bislang haben sich laut Integrationsministerium in den ersten drei Wochen mehr als 360 Einrichtungen dafür angemeldet. Ministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte anlässlich ihrer Integrationstour am Freitag: „Das neue Dolmetsch-Angebot wird die Arbeit für Geflüchtete deutlich verbessern.“ Damit werde es leichter, Sprachbarrieren zu überwinden.

Soziale und medizinische Einrichtungen, Beratungsstellen und Behörden in Brandenburg können die Dolmetscherleistungen per Video und Telefon künftig kostenlos nutzen - etwa Kitas, Schulen, Sozial- und Gesundheitsämter sowie Jobcenter und die Polizei. Mehr als 50 verschiedene Sprachen werden abgedeckt.

Aus dem „Bandenburg-Paket“ stehen dafür nach Ministeriumsangaben 880 000 Euro in diesem Jahr und bis zu 1,5 Millionen Euro im Jahr 2024 zur Verfügung. Die Landesregierung legte das insgesamt zwei Milliarden Euro umfassende Paket auf, um die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine abzumildern.

Integrationsministerin Nonnemacher besucht bei ihrer Integrationstour durch Brandenburg Unterkünfte für Geflüchtete und Willkommensinitiativen. Am Freitag war sie in Cottbus und Luckau unterwegs. Am Montag informiert sich die Grünen-Politikerin im Kreis Potsdam-Mittelmark über Unterstützungsangebote für Geflüchtete.