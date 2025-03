Dolly Parton hat am Montag ihren Ehemann Carl Thomas Dean verloren. Nun wendet sich die Musikerin an ihre Familie, Freunde und Fans.

Nashville - Country-Star Dolly Parton hat sich auf Instagram bei ihrer Familie, ihren Freunden und Fans für die Anteilnahme nach dem Tod ihres Ehemanns bedankt. „Danke für all die Nachrichten, Karten und Blumen, die ihr geschickt habt, um meinem geliebten Mann Carl die letzte Ehre zu erweisen“, schrieb die 79-Jährige. „Er ist jetzt in Gottes Armen und das ist okay für mich“, hieß es in dem von ihr als „Liebesgruß“ beschriebenen Text weiter.

Die US-Sängerin hatte zuvor über ihre sozialen Netzwerke mitgeteilt, dass Carl Thomas Dean am Montag im Alter von 82 Jahren in Nashville gestorben sei. „Carl und ich haben viele wunderbare Jahre zusammen verbracht. Worte können der Liebe, die wir über 60 Jahre lang teilten, nicht gerecht werden.“ Eine Todesursache gab sie nicht an. Parton bat um Privatsphäre für ihre Familie.

Über 58 Jahre verheiratet

Parton und Dean waren seit Mai 1966 verheiratet - mehr als 58 Jahre. Der Bauunternehmer und die Sängerin hatten keine Kinder.

Im Gegensatz zu Parton hielt sich ihr Partner aus der Öffentlichkeit zurück. „Das ist einfach nicht seine Art“, sagte die Sängerin dem US-Portal „Entertainment Tonight“ 2020 in einem Interview. „Er ist ein ruhiger, zurückhaltender Mensch und er dachte sich, wenn er jemals da draußen wäre, würde er nie eine Minute Ruhe haben.“