Bleibt Danilho Doekhi bei Union Berlin oder wechselt er? Der Abwehrspieler spricht offen über seine Zukunft und vergangene Angebote.

Berlin - Führungsspieler Danilho Doekhi hat seine Zukunft bei Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin offen gelassen und einen Wechsel im Winter nicht ausgeschlossen. „Es ist schwer, zu sagen. In jeder Transferperiode kann etwas passieren. Ich kann nicht sicher sagen, dass ich nach dem Winter noch hier bin oder weg bin. Es kann in beide Richtungen gehen“, sagte der 27-Jährige in einer Medienrunde.

Schon in der zurückliegenden Transferperiode hatte es Spekulationen um einen Abgang des Abwehrspielers gegeben. Medienberichten zufolge sollen unter anderem Besiktas Istanbul, Valencia und Feyenoord Rotterdam interessiert gewesen sein. „Es gab ein ernsthaftes Angebot“, berichtete Doekhi wenige Tage vor dem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim an diesem Samstag (15.30 Uhr). Mehr Details gab er nicht preis.

Doekhi war 2022 ablösefrei von Vitesse Arnheim zu Union gewechselt. „Solange ich hier bin, werde ich alles geben“, sagte der Köpenicker Abwehrchef.