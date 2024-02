Berlin - Nach dem Fund eines abgetrennten Oberschenkels im Volkspark Prenzlauer Berg erhoffen sich die Ermittler Hinweise durch eine DNA-Analyse. Dabei erfolge ein Abgleich mit entsprechenden Datenbanken, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin am Donnerstag. Ergebnisse seien frühestens am Freitag zu erwarten. Gäbe es kein Ergebnis, führe möglicherweise eine Tätowierung auf dem Oberschenkel weiter, so der Sprecher. Über eine Veröffentlichung müsse dann noch entschieden werden. Auch am Donnerstag blieb zunächst unklar, ob es sich um den Körperteil einer Frau oder eines Mannes handelt.

Am Dienstagvormittag hatten Fußgängerinnen in dem Park ein Fleischstück in einem Gebüsch gefunden und die Polizei gerufen. Zuvor witterten ihre Hunde den Körperteil. Eine rechtsmedizinische Untersuchung ergab dann, dass es sich um einen Teil eines menschlichen Beines handeln soll. Daraufhin wurden der Volkspark sowie umliegende Straßen gesperrt, Polizisten suchten das Gebiet mit Hunden ab. 120 Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz. Inzwischen ist der Park wieder für Passanten geöffnet.