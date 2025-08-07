Badeunfälle DLRG zieht Zwischenbilanz zur Badesaison 2025
Baden im Meer, in Seen oder Flüssen ist für viele Menschen ein Spaß, der zum Sommer dazugehört. Doch es drohen Gefahren. Jedes Jahr ertrinken Menschen bei Badeunfällen. Die DLRG zieht Zwischenbilanz.
Lübeck-Travemünde - Der Sprung ins kühle Nass - ob Freibad, Fluss, See oder Meer - ist eine willkommene sommerliche Abwechslung. Er kann aber auch gefährlich oder sogar tödlich sein. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zieht heute (11.00 Uhr) im Lübecker Seebad Travemünde eine Zwischenbilanz für 2025. Nach der DLRG-Statistik stieg die Zahl der Badetoten von 299 im Jahr 2021 auf 411 im Jahr 2024. Aus Sicht der DLRG haben tödliche Unfälle vor allem zwei Gründe: Zum einen unterschätzen Menschen die Gefahren im Wasser wie Strömung und Temperaturunterschiede. Zum anderen überschätzen sie ihre eigenen Schwimmfähigkeiten.