Magdeburg/Bad Nenndorf - In Sachsen-Anhalt sind in diesem Jahr bislang weniger Menschen in Flüssen, Seen oder anderen Gewässern ertrunken als im vergangenen Jahr. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zählte bis zum Stichtag 10. September acht Todesfälle durch Ertrinken, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren 11 Menschen ertrunken. Fünf Menschen starben den Angaben zufolge in Seen, zwei in Flüssen, einer in einem Kanal. Aus Schwimmbädern meldete die DLRG keine Todesfälle.

Betroffen waren nahezu alle Altersgruppen, wobei die DLRG bei Kindern unter 11 Jahren keine Todesfälle registrierte. Sechs Ertrunkene waren männlich, eine weiblich, in einem weiteren Fall ist das Geschlecht den Angaben zufolge nicht bekannt.

Bundesweit zählte die DLRG bis zum Ende der Badesaison 263 Todesfälle im Wasser. Überdurchschnittlich häufig seien Menschen zwischen 21 und 39 Jahren (61) sowie in der Altersgruppe ab 60 Jahren betroffen gewesen (75), teilte sie mit. Bei jungen Erwachsenen spielten oft Leichtsinn und Übermut eine Rolle, häufiger auch Drogen und Alkohol. Bei älteren Menschen wiederum seien oft gesundheitliche Probleme die Ursache. Die DLRG erfasst in ihren Zahlen nicht nur Badetote, sondern zum Beispiel auch verunglückte Wassersportler wie Kanusportler oder Stand-up-Paddler.