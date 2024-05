Potsdam/Bad Nenndorf - Die Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft haben im vergangenen Jahr in zehntausenden Fällen Hilfe geleistet. Mehr als 1000 Menschenleben seien gerettet worden, teilte die DLRG mit. Dabei geht es nicht nur um die Rettung vor dem Ertrinken, sondern darunter sind auch Menschen, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Herzinfarkte am Strand oder auch abseits des Strandes erlitten. Am Donnerstag (11.00 Uhr) informieren die Lebensretter in Potsdam über ihre Bilanz. 2023 ertranken mindestens 378 Menschen und damit deutlich mehr als ein Jahr zuvor. 2022 waren 355 tödliche Badeunfälle gezählt worden.