Hannover - Bei der Bewältigung der angespannten Hochwasserlage in Niedersachsen ist auch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG mit zahlreichen freiwilligen Helfern im Einsatz. Derzeit wirkten mehrere Wasserrettungszüge an der Bewältigung der Lage mit, teilte die Wasserrettungsorganisation am Samstag mit. Am Freitag waren demnach 235 Helfer im Einsatz.

Der Schwerpunkt des Hochwassereinsatzes liege derzeit im Serengeti-Park in Hodenhagen im Heidekreis. Dort konnte unter anderem ein Durchfluss geschlossen werden. Die Helfer begannen dann mit dem Abpumpen des Wassers auf dem Gelände des Freizeitparks.

Auch anderswo sind die Einsatzkräfte mit der Verteidigung von Deichen beschäftigt. Zu den Hauptaufgaben der Wasserretter gehören zudem die Sicherung der Einsatzkräfte von Feuerwehren, Technischem Hilfswerk und anderen Organisationen.