Erfurt - Linke-Fraktionschef Steffen Dittes will erneut für ein Gremium zur Kontrolle des Verfassungsschutzes kandidieren. Das kündigte er am Mittwoch in Erfurt an. Zuletzt hatte er im Landtag für den Posten nicht die nötige Mehrheit erreicht, was für Empörung in den Reihen von Rot-Rot-Grün und Anschuldigungen in Richtung CDU geführt hatte. Die parlamentarische Kontrollkommission arbeitet derzeit in einer Konstellation noch aus der vorherigen Legislaturperiode. Eine neue Kommission konnte sich bislang noch nicht konstituieren.

Dittes warnte davor, bis zur Landtagswahl 2024 kein neues Gremium zu wählen. In der nächsten Legislatur könne die derzeit arbeitende Kontrollkommission ihre Arbeit nicht mehr fortsetzen. Zudem sei zu befürchten, dass die AfD bei der kommenden Wahl mehr als ein Drittel der Sitze erhalten könnte. Dann müsste man mit einer Partei, die in Thüringen vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft sei, über die Kontrolle des Verfassungsschutzes verhandeln, so Dittes. Für die Wahl eines Mitglieds der parlamentarischen Kontrollkommission ist eine Zweidrittelmehrheit nötig.