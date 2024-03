Leipzig - RB Leipzig hat einen Pflichtsieg im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Der Aufsteiger setzte sich am Sonntag 3:0 (1:0) gegen das sieglose Schlusslicht MSV Duisburg durch. Jenny Hipp (42. Minute/Foulelfmeter, 70.) und Lydia Andrade (62.) trafen in der RB-Akademie für Leipzig. Die Sächsinnen vergrößerten damit ihren Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz wieder auf vier Punkte und verbesserten sich in der Zwölfer-Liga auf Rang neun.

Nach den erwarteten Niederlagen in Wolfsburg und München ging Leipzig als Favorit in das Spiel gegen Duisburg. Die Spielerinnen von Trainer Saban Uzun nahmen die Rolle an und bestimmten das geschehen. Allerdings scheiterten seine Spielerinnen immer wieder an der starken MSV-Torhüterin Ena Mahmutovic. Ein Foul an der umtriebigen Mimmi Larsson führte zum Elfmeter und der verdienten Führung kurz vor der Pause.

Leipzig blieb überlegen und sorgte eine halbe Stunde vor dem Ende für die Vorentscheidung. Bei einem Konter sah Larsson die besser postierte Andrade, legte im Strafraum quer und die Schweizer Stürmerin drückte den Ball über die Linie. Im Anschluss klappte praktisch alles. Keine zehn Minuten später verwandelte Hipp eine Ecke direkt. Es war der dritte direkt verwandelte Eckball an den vergangenen beiden Spieltagen.