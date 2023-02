Dippoldiswalde - Nach der Havarie im Abwasserbetrieb der Stadt Dippoldiswalde hat es am Freitag weitere Reparaturen gegeben. Zudem erfolgte die Wiederinbetriebnahme der mobilen Abwasserleitung, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte. Die Maßnahmen seien in enger Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk (THW) und dem Abwasserbetrieb Dippoldiswalde durchgeführt worden.

Vergangenen Samstag war eine zur Kläranlage Seifersdorf führende Leitung geplatzt. Dutzende Helfer von Feuerwehr, THW und Deutschem Roten Kreuz (DRK) waren im Einsatz, um Sperren zu errichten und Abwasser abzupumpen. Sie versuchten zudem, die ganz in der Nähe liegende Talsperre Malter vor der Fäkalienflut zu schützen.

Die Talsperre Malter staut die Rote Weißeritz auf. Sie dient laut Landestalsperrenverwaltung nicht zur Trinkwasserversorgung. Ihr Stausee ist allerdings ein beliebtes Naherholungsgebiet mit mehreren Strandbädern.