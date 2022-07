Diplomat schuldet Hausangestellter rund 80.000 Euro

Berlin - Die Berliner Beratungsstelle gegen Menschenhandel Ban Ying hat einen Fall von Ausbeutung in einem Diplomatenhaushalt in der Hauptstadt öffentlich gemacht. Eine philippinische Hausangestellte hat demnach in Berlin mehr als drei Jahre bei einer Diplomatenfamilie aus dem Oman von morgens bis abends geschuftet, ohne den vereinbarten Lohn zu bekommen. Der Arbeitgeber schulde ihr rund 80.000 Euro, erklärte Projektkoordinatorin Lea Rakovsky am Dienstag. Nachdem die Betroffene Hilfe bei Ban Ying suchte, sei eine einvernehmliche Klärung versucht worden - bislang ohne Erfolg.

Der frühere Arbeitgeber streite die Vorwürfe ab, erklärte Rakovsky. Das Auswärtige Amt habe sich - wie in solchen Fällen üblich - um ein Mediationsgespräch bemüht. Durch die Veröffentlichung des Falles erhoffe man sich doch noch eine einverständliche Lösung. Denn arbeitsrechtlich hat die Hausangestellte in Deutschland durch den besonderen Schutz, unter dem Diplomaten stehen, kaum eine Chance. Immunität schützt sie vor zivil- und strafrechtlicher Verfolgung.