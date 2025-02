Brauchtum und Bürgerpflicht werden im Ort Damme ernst genommen. Da an diesem Sonntag zwei wichtige Termine auf einen Tag fallen, lassen sich die Bürgerinnen und Bürger etwas einfallen.

Dinosaurier und Co wählen vor dem Karneval

Damme - Vor dem Karneval ins Wahllokal: Die Bürgerinnen und Bürger in Damme in Norddeutschland haben zwei wichtige Termine im Kalender: die Bundestagswahl - und den Karnevalsumzug. Beides lassen sich die Dammer nicht entgehen und gehen als Dinosaurier, Elvis oder Verkehrshütchen zur Wahl. Im Wahllokal sorgte das für einige Lacher.

In Damme wird der Straßenkarneval traditionell eine Woche vor dem üblichen Termin gefeiert. „Es ist nicht so, dass wir uns diese Terminkollision gewünscht hätten“, sagt Dammes Bürgermeister Mike Otte (CDU). Denn die Bürgerinnen und Bürger leben für ihren Karneval: Am Umzug nehmen 9.000 Menschen teil. Das ist etwa die Hälfte der Einwohnerzahl.