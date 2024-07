Mexiko-Stadt - Ein mechanischer Dinosaurier ist aus der Erlebnisausstellung „Jurassic World: The Exhibition“ in Mexiko verschwunden. Es werde wegen Diebstahls ermittelt, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Mexiko-Stadt mit. Bei der gestohlenen Nachbildung handelt es sich nach einem Bericht des Fernsehsenders Televisa um einen Baby-Pterodactylus, der Teil der Schau in der mexikanischen Hauptstadt war.

Bei der interaktiven Ausstellung, die im Dezember auch in Berlin zu sehen war, begegnen die Besucher lebensgroßen Repliken von Dinosauriern wie etwa dem fleischfressenden Tyrannosaurus Rex. Der vergleichsweise kleine Flugsaurier, der in Mexiko gestohlen wurde, hat Medienberichten zufolge einen Wert von rund zwei Millionen Peso (etwa 100.000 Euro).

Die rot-graue Replik sei bereits in der Nacht zum 18. Juli, knapp eine Woche nach der Eröffnung der Ausstellung, verschwunden, nachdem externe Mitarbeiter am Ort gearbeitet hätten, berichtete Televisa unter Berufung auf die Veranstalter. Es werde vermutet, dass der Saurier in einer Kiste oder Tüte versteckt worden sei.

Die Polizei überprüfe die Aufnahmen von Überwachungskameras und suche Kontakt zu möglichen Zeugen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Der Diebstahl sei erst am Dienstag gemeldet worden.