Oslo/Tallin - Bei einer Dienstreise von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach Estland steht das Thema Digitalisierung im Mittelpunkt. Weil und weitere Politiker sowie Wirtschaftsvertreter wollen am Mittwochmorgen nach Estland reisen und am Freitag nach Niedersachsen zurückkehren.

Weil hatte vor der Reise gesagt: „Estlands Weg in die Digitalisierung erfolgte - nicht zuletzt auch aufgrund von zunehmenden Cyberangriffen - mit einem starken und erfolgreichen Ausbau der Sicherheitsarchitektur.“

Der zunehmende Einsatz von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) auch in der öffentlichen Verwaltung biete gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des damit verbundenen Fachkräftemangels spannende Perspektiven, sagte Weil. „Estland nimmt in Europa unbestritten die Vorreiterrolle bei der Digitalisierung ein“, betonte der Ministerpräsident.

Weil reist am Mittwoch von Oslo nach Tallin. Zuvor war eine Delegation aus Niedersachsen für mehrere Tage in Norwegen. Dort ging es vor allem um Energiepolitik. Der Ministerpräsident kündigte etwa an, dass es bei der Hannover Messe im kommenden Jahr eine deutsch-norwegische Energiekonferenz geben soll.