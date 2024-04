Digitales Fundbüro jetzt auch in Sachsen

Ein Schild mit der Aufschrift „Fundbüro“ steht zwischen Rucksäcken und Taschen in einem Regal.

Dresden - Mit Hilfe eines digitalen Fundbüros können die Menschen in Sachsen verlorene Dinge nun auch bequem von zu Hause aus suchen. Alle kommunalen Fundbüros, die die vom Freistaat Sachsen bundesweit bereitgestellte digitale Software nutzen, sind jetzt auch an das deutschlandweite Nutzerkonto BundID angebunden, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit. Dadurch sei es noch einfacher und unbürokratischer möglich, nach verloren gegangenen Dingen zu suchen und sie im besten Fall auch gleich wiederzufinden.