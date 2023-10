Eilenburg/Torgau - Ein 40-Jähriger hat am Mittwoch in Eilenburg (Landkreis Nordsachsen) mutmaßlich ein gestohlenes Feuerwehrauto als Transportmittel für ebenfalls gestohlene Fahrräder verwendet. Das Fahrzeug sei aus einer Garage der Feuerwehr entwendet worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Aus einer anderen Garage sollen die Fahrräder stammen. Aufgrund von Zeugenhinweisen gehe die Polizei von einem Zusammenhang der beiden Einbrüche aus.

Von Eilenburg sei der Mann in dem gestohlenen Auto nach Torgau (Landkreis Nordsachsen) gefahren. Beamte bemerkten das auffällige Fahrzeug auf einem Firmengelände. Dort trafen sie auch auf den 40-Jährigen. Der Mann wurde zur weiteren Klärung der Angelegenheit auf die Wache mitgenommen. Aufgrund eines positiven Drogentests stehe er zudem im Verdacht, unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein. Als er gerade aus dem Polizeirevier entlassen werden sollte, kletterte der 40-Jährige vor der Wache auf eine Fahnenstange. Nach Angaben der Sprecherin sei er daraufhin in Gewahrsam genommen worden. Gegen den Mann werde nun wegen schwerer Diebstahldelikte ermittelt.