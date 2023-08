Salzwedel - Unbekannte haben in der Berufsschule Salzwedel Garten- und Baugeräte gestohlen. In der Nacht zum Samstag drangen die Täter in das Gelände der Schule ein, wie die Polizei am Sonntag in Salzwedel mitteilte. Es seien Kraftstoff, ein Rasenmähertrecker, mehrere Elektro-Gartengeräte und zwei Rüttelplatten entwendet worden. Der Schaden beläuft sich den Angaben zufolge auf rund 20.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.