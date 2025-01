Diebe haben es in Thüringen auf Autoreifen abgesehen. (Symbolbild)

Jena - Diebe haben in einem Autohaus in Jena 330 Autoräder gestohlen. Die unbekannten Täter hätten am Wochenende unter anderem einen verschlossenen Container und einen Metallschuppen geöffnet und die Kompletträder daraus gestohlen, teilte die Polizei mit. Vermutlich seien sie mit einem größeren Transporter auf das Areal gekommen. Den Wert der Räder bezifferte die Polizei auf einen mittleren bis hohen fünfstelligen Betrag. Sie sucht nun Zeugen.