Hannover - Unbekannte haben Sättel im Wert von rund 80.000 Euro aus den Räumen eines Reitvereins in Hannover gestohlen. Mindestens 18 Sättel seien verschwunden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Diebe hatten dafür mehrere Ställe und Hallen aufgebrochen. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Die Polizei sicherte Spuren und sucht nun nach Zeugen, die die Tat in der Nacht auf Donnerstag im Stadtteil Bemerode beobachtet haben.