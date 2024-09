Diebe haben zwei Traktoren im Erzgebirgskreis gestohlen. Ein Fahrzeugteil ließen die Täter an einem Wanderparkplatz zurück.

Drebach - Diebe haben zwei Traktoren von einem Firmengelände in Drebach (Erzgebirgskreis) gestohlen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter die Traktoren in der Nacht zum Dienstag vom Firmengelände fuhren und mit einem Tieflader abtransportierten, wie die Polizei Chemnitz am Mittwoch mitteilte.

Der Schaden liege bei etwa 150.000 Euro. Etwa zehn Kilometer vom Tatort entfernt lag laut Polizei ein abgebauter Frontlader der gestohlenen Traktoren an einem Wanderparkplatz. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.