Heideland - Dieben haben in Heideland Maschinen im Wert von rund 40.000 Euro von einer Schulbaustelle gestohlen. Die Täter öffneten dafür gewaltsam das Eingangstor zum Schulhof und brachen einen Container auf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Diebstahl ereignete sich demnach zwischen Mittwoch und Freitag. Die Grundschule in dem Ortsteil Königshofen wird laut Polizei umfangreich saniert. Schulbetrieb gibt es deswegen derzeit dort nicht.