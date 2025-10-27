Unbekannte entwenden aus einem Lager im Zentrum von Salzbergen rund 80 E-Bikes und zehn Kinderfahrräder. Wie ist ihnen der Abtransport gelungen?

Salzbergen - Unbekannte haben aus einem Lager in Bahnhofsnähe in Salzbergen (Emsland) Fahrräder im Wert von rund 244.000 Euro gestohlen. Entdeckt wurde der Diebstahl am Montagmorgen, wie die Polizei mitteilte. Die Täter hatten sich über das erste Obergeschoss Zugang zum Gebäude verschafft. Von dort gelangten sie ins Erdgeschoss, wo die Fahrräder lagerten.

Gestohlen wurden rund 80 E-Bikes, zehn Kinderfahrräder sowie zahlreiche Akkus. Das Diebesgut wurde vermutlich über eine Hintertür abtransportiert – möglicherweise mit einem kleineren Lastwagen. Der Diebstahl wurde am Montagmorgen entdeckt.