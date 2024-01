Erfurt - Unbekannte Diebe haben in Erfurt Bettzeug im Wert von mehr als 4000 Euro gestohlen. Insgesamt geht es um fünf Bettdecken und zehn Kopfkissen einer Premiummarke, die sie in einem Möbel- und Textilgeschäft im Stadtteil Daberstedt mitgehen ließen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Diebstahl war demnach bereits am Donnerstag und fiel den Mitarbeitern des Ladens am Freitag auf.