Leipzig - Diebe haben in der Nacht zum Donnerstag mehr als 15 Kilogramm Mozzarella aus einer Leipziger Pizzeria gestohlen. Die Täter drangen gewaltsam in den Laden ein und nahmen den Käse aus mehreren Kühlschränken mit, wie die Polizei Leipzig am Freitag mitteilte. Außerdem stahlen sie Getränkedosen, wie es hieß. Die Beamten schätzen den Wert der Beute auf einen hohen dreistelligen Betrag. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.