Hohe Börde - In der Gemeinde Hohe Börde (Landkreis Börde) haben Diebe aus einem Haus einen Tresor mit Bargeld und Sammlermünzen gestohlen. Der Sachschaden werde auf rund 30.000 Euro geschätzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Täter seien über die Kellertür in das Einfamilienhaus im Ortsteil Hermsdorf eingedrungen und hätten sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt.