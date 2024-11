Bremen - Zwei Diebe haben versucht, in Bremen in einen Gartenschuppen einzubrechen - doch die Polizei war schon vor Ort. Die Beamten nahmen am Samstag gerade einen anderen Diebstahl auf, als sich einer der Täter im Hinterhof an dem Schuppen zu schaffen machte, wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten sahen den Mann und nahmen ihn ebenso wie seinen Komplizen fest.

Es werde nun geprüft, ob die beiden Männer im Alter von 30 und 33 Jahren auch für weitere Einbrüche im Norden der Hansestadt verantwortlich sind. Ebenso sei noch unklar, ob der einige Tage zurückliegende Diebstahl, den die Beamten zunächst aufgenommen hatten, auch auf das Konto der beiden Täter geht.