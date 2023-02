Erfurt - Mit Alkohol und Katzenfutter als Beute ist ein Dieb aus der Vorratskammer eines Mehrfamilienhauses in Erfurt geflüchtet. Eine 33-jährige Bewohnerin und ihr 30-jähriger Lebensgefährte hatten ihn am Sonntagabend auf frischer Tat erwischt, wie die Polizei mitteilte. Der Unbekannte griff die beiden demnach an, verletzte sie leicht und flüchtete mit der Beute im Wert von rund 130 Euro. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.