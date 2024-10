In einem Augenblick der Unachtsamkeit schlägt der Täter zu. Er entwendet Banknoten aus einer Kasse.

Chemnitz - Ein Dieb hat im Chemnitzer Stadtteil Bernsdorf rund 5.000 Euro aus der Kasse eines Supermarktes gestohlen. Nach Angaben der Polizei hatte er am Freitagabend einen Moment ausgenutzt, als die Kassiererin nicht an der Kasse saß. Er brach diese auf und entwendete Banknoten in besagter Höhe. Das Münzgeld ließ er zurück. Der Täter konnte mit seiner Beute entkommen.