Die Welt en miniature: Modellbaumesse in Erfurt

Erfurt - Bahnhöfe, Berglandschaften, Flugzeuge oder Bagger im Miniaturformat sind seit Freitag auf der Thüringer Modellbaumesse in Erfurt zu sehen. Nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause öffnete die Messe „Modell Leben“ in diesem Jahr wieder ihre Pforten. Bis zum Sonntag verwandeln sich zwei Messehallen in eine Modellbaulandschaft, wie die Messegesellschaft mitteilte.

Auf 14.000 Quadratmetern Fläche präsentieren sich nach Angaben der Messegesellschaft etwa 100 Firmen, Vereine, Institutionen, Händler und Privataussteller. Die Messe richte sich an Modellbauer, Bastler, Sammler, aber auch Familien.

Gestaltet sei die Messe mit verschiedenen kleinen Welten, für die unter anderem ein Wasserbecken aufgestellt wurde. Lastwagen brachten Erde heran. Verschiedene Modellbauvereine hätten Aktions- und Schauflächen gestaltet. Es gebe auch Sehenswertes für Fans von 3D-gedrucktem Modellbau. Erstmals gehöre zur Messe eine 3D-Druck-Zone, in der bei Fachvorträgen Gespräche zum 3D-Druck, der Entstehung von 3D-Druck-Dateien sowie über unterschiedliche Druckverfahren möglich seien.

Für Eisenbahnfans seien mehrere Modelleisenbahn-Anlagen aufgebaut worden. Auch die Themen Modellflug, Schiffsmodellbau oder Kirmes-, Plastik- und Kartonmodellbau seien vertreten. Besucher erwarteten verschiedene Vorführungen und Aktionen.