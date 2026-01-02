Die bereits 2005 als „Der Dicke“ gestartete ARD-Krimiserie „Die Kanzlei“ erfreut sich noch immer steigender Beliebtheit. Deshalb gibt es nun das zweite Special – und das spielt auf einem Biobauernhof.

Aus der Stadt raus aufs Land: Für den zweiten Spielfilm zur Vorabend-Serie „Die Kanzlei“ müssen die beiden Anwälte ganz anders anpacken als sonst.

Hamburg - Aus dem Großstadt-Büro hinaus ins Grüne – wem gefiele das nicht? Die erfolgreiche Hamburger Anwältin Isabel von Brede (Sabine Postel, früher „Tatort“ Bremen) hat von ihrem Kollegen Gellert (Herbert Knaup, „Sarah Kohr“) einen Wellness-Urlaub an der malerischen Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern geschenkt bekommen – samt schnittigem Leih-Cabrio. Ausgerechnet mit dem aber fährt die Anwältin die Pensionsbesitzerin (Johanna Gastdorf) um. Statt der verletzten Landwirtin melkt nun von Brede die Kühe.

Mit diesem Setting startet der mittlerweile zweite Spielfilm der Vorabendserie „Die Kanzlei“ (Freitag, 2.1., 20.15 Uhr im Ersten).

Augenzwinkernd erzählte Wohlfühlgeschichte

Der 90-Minüter „Weites Land“ nach dem Drehbuch von Stammautor Thorsten Näter und unter Regie von Torsten Wacker ist - wie üblich - kein böser Thriller, sondern eine augenzwinkernd, wenngleich ein wenig schlicht und stereotyp erzählte Wohlfühlgeschichte um Familienzwist und Familienwerte, dörfliche Feindseligkeiten und Heuschrecken.

Schon bald steht das gesamte „Kanzlei“-Team auf dem Bauernhof bereit. Trotz anfänglichen Sträubens Gellerts, der aufgrund von Kindheitserfahrungen eine Land-Aversion hat, reist nämlich das ganze Büro samt Bredes Mutter Marion (Marie Anne Fliegel) an, um der Anwältin beizustehen. Am guten Ende haben sich sogar Kanzlei-Golden-Doodle-Teddy und der gleichfarbige Hofhund angefreundet. Bis dahin ist allerdings jede Menge kriminalistisches Geschick und eine von der Anwältin durchgeführte Familienmediation notwendig.

Dass im Dorf dicke Luft herrscht, hat Brede von Anfang an bemerkt. „Keiner hier hilft Gesine Bröker – und jetzt gehen Sie besser“, herrscht die Wirtin (Anne Weber) sie an, als sie im Gasthof um Unterstützung anfragt. Der Hintergrund dafür wird allmählich klar: Brökers Tochter und Schwiegersohn haben sich mit der Altbäuerin, deren Mann dement ist, überworfen und sich zurückgezogen.

Die Schönheiten Norddeutschlands

Die Dorfgemeinschaft nimmt Partei, wobei der örtliche Polizist besonders aggressiv auftritt. Besonders unglücklich bei alledem ist Gesines Enkelin Svenja (Johanna Götting), die einmal Landwirtin werden und der Oma helfen möchte. Der Teenager trifft deshalb eine einsame Entscheidung gegen die Eltern und kehrt zurück, um Brede und den anderen beizustehen.

Eines Nachts kommt es dann sogar so weit, dass Charlie gemeinsam mit Marion von Brede durch ein Fenster in die Arbeitsräume der Polizei einbricht - was ihnen einen entscheidenden Hinweis in dem Fall beschert. Bereichert wird die unterhaltsame Geschichte durch lustige kleine Episoden, Bilder gemütlich rustikaler Interieurs sowie Landschaftsaufnahmen, die die Schönheiten Norddeutschlands östlich und westlich der Elbe widerspiegeln.

Gedreht in den Vier- und Marschlanden Hamburgs

Der Dreh fand im vergangenen Sommer unter anderem auf einem denkmalgeschützten Bio-Bauernhof in den Vier- und Marschlanden am Rande Hamburgs statt. Beide Hauptdarsteller schwärmten damals von der für sie ungewöhnlichen Arbeit zwischen Stall und Weide.

Die Kölnerin Postel (71) erinnerte sich an Besuche in Neustadt am Rübenberge bei ihrer Großmutter Lene, die einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb führte. Seither habe sie eine Affinität zum platten Land, „zu Tieren, zu Dreck und Gemüse“.

Auch bei Knaup, 1956 in Sonthofen in Bayern geboren, kamen Erinnerungen hoch. „Ich kenne das ganze Getriebe. Früher hast du dann auch noch Käse und Milch, Butter und Eier direkt vom Bauern geholt“, sagte er dpa. Und fügte hinzu: „Mütterlicherseits stamme ich aus einer Bauernfamilie. Aus dem Tannheimer Tal in Österreich.“

4,5 Millionen Menschen sahen ersten Filmableger „Reif für die Insel“

Warum es den neuen 90-Minüter überhaupt gibt, erklärt die Produzentin Nina Lenze von der Letterbox Filmproduktion (Hamburg) ebenfalls am Drehort der dpa. „Mit dem Spielfilm "Weites Land" würdigt die ARD den Erfolg unseres ersten Filmablegers "Reif für die Insel" von 2022“, sagte Lenze. Den schauten damals 4,5 Millionen Menschen an.

Die ARD-Krimiserie „Die Kanzlei“ - damals noch mit Dieter Pfaff (1947-2013) in der Hauptrolle - war 2005 gestartet. In der Serie geht es eher menschlich, sozial und humorvoll zu.