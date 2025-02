Erfurt - Glatteis und frostige Nächte führen auch in den nächsten Tagen zu winterlichen Verhältnissen auf den Straßen Thüringens. Dabei kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vor allem im Bergland durch überfrierenden Regen rutschig werden. In den Nächten sinken die Temperaturen teilweise bis auf minus sieben Grad ab, doch Schnee ist durch die am Tag steigenden Temperaturen nicht in Sicht, wie es weiter hieß.

Bisher sei ein Verkehrschaos durch die frostigen Temperaturen ausgeblieben, wie die Leitstelle der thüringischen Landeseinsatzzentrale auf Anfrage mitteilte. Dennoch sei in den nächsten Tagen Vorsicht auf den Straßen im Freistaat geboten, wie der DWD erklärte. Besonders am Morgen und in der Nacht könne es glatt werden. Vereinzelt fällt in den nächsten Tagen weiterhin Sprühregen oder Schneegriesel, der die Glättegefahr verstärkt.