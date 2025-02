Dresden - Über Sachsen ziehen zum Ende der Woche vermehrt Regenwolken auf und bringen durchwachsene Aussichten mit sich. Dabei sind neben Regen auch dichter Nebel und glatte Straßen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Aktuellen Angaben der Leitstellen der Polizei zufolge ist es auf den Straßen ruhig.

Der Tag heute startet zunächst freundlich, wenn auch frostig, mit Werten knapp unter dem Gefrierpunkt. Bei sechs bis zehn Grad regnet es ab dem Nachmittag gebietsweise.

In der Nacht zu Freitag sinken die Werte bis auf minus drei Grad ab und bringen oberhalb von 500 Metern Schneeschauer sowie örtliche Glätte mit sich.

Am Wochenende wird es allmählich trockener. Am Freitag müsse jedoch zunächst noch mit Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer gerechnet werden. In der Nacht zu Samstag beruhigt sich das Wetter bei frostigen ein bis minus drei Grad wieder und Nebel bildet sich, der sich bis in die Morgenstunden des Samstags hält. Im Tagesverlauf zieht der Regen laut der Vorhersage ab.