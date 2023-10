Magdeburg - Am Freitag ist es in Sachsen-Anhalt vielerorts wolkig. Im Laufe des Vormittags zieht es sich von Westen her allmählich zu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Altmark und Börde kann es etwas regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad. Im Harz werden es 11 bis 17 Grad, im Norden begleitet von böigem Wind. Auf dem Brocken gibt es Sturmböen, die zum Abend zunehmend stärker werden.

Nach örtlich anhaltenden Schauern zieht der Regen im Verlauf der Nacht zum Samstag ab. Die Temperaturen fallen auf 16 bis 12 Grad. Am Samstag ist es weiter bedeckt, in der Altmark kann es etwas regnen, bei Höchstwerten von 18 bis 21 Grad. Auf dem Brocken bleibt es stürmisch.

Die Nacht zum Sonntag wird regnerisch, bei Tiefstwerten zwischen 12 und 8 Grad. Am Sonntag lässt der Wind nach. Bei Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad wird es laut DWD trocken und mitunter sogar sonnig.