Leipzig - Die Handballer des SC DHfK Leipzig sind erster Gastgeber eines Montagspiels in der Bundesliga. Wie aus dem am Freitag von der Handball Bundesliga (HBL) veröffentlichten zeitgenauen Spielplan der ersten neun Runden hervorgeht, empfangen die Sachsen am 28. August um 19.00 Uhr die Füchse Berlin. Die erste Auswärtspartie ist am 2. September ebenfalls ab 19.00 Uhr das Spiel bei der MT Melsungen.

Alle Partien werden live bei „Dyn“ übertragen, der neuen TV-Heimat des Handballs. Zusätzlich gibt es auch zwei DHfK-Spiele im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen: Am 24. September überträgt „Sport im Osten“ des MDR ab 16.00 Uhr den Auftritt von Champions League-Sieger SC Magdeburg in der Messestadt. Das Gastspiel von Rekordmeister THW Kiel in der Arena am 1. Oktober ab 16.30 Uhr ist in der ARD zu sehen.