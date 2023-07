Leipzig - Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig starten am 15. Juli in die Saisonvorbereitung. Das teilte der Club am Dienstag mit. Der erste Test ist dann beim Open-Air-Festival megawoodstock in Aschersleben, wo das Team auf den Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV trifft. Nach zwei Testspielen beim Sachsen-Cup in Aue gegen den heimischen EHV (26. Juli) und in Wilsdruff gegen den HC Elbflorenz (28. Juli) geht es am 30. Juli ins einwöchige Trainingslager ins dänische Viborg. Nach dem internationalen Turnier im polnischen Plock vom 11. bis 13. August steht die Team-Präsentation mit den Neuzugängen Domenico Ebner, Moritz Strosack und Rückkehrer Franz Semper an. Nach der Generalprobe am 18. August gegen den VfL Potsdam in der eigenen Halle kommt es dann eine Woche später zum Bundesliga-Auftakt gegen die Füchse Berlin. Das Spiel ist noch nicht genau terminiert.