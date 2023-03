Hannover - Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt, Mehrdad Payandeh, fordert die schnelle Einführung eines 29-Euro-Tickets für bestimmte Gruppen. „Wir brauchen das 29-Euro-Ticket für Niedersachsen und Bremen so schnell wie möglich, spätestens zum Ausbildungsstart am 1. August“, sagte Payandeh der „Kreiszeitung“ (Donnerstag). Es solle für Schüler, Azubis, Freiwilligendienstler und auch sozial Benachteiligte gelten, sagte Payandeh. Das Ticket müsse zunächst nicht bundesweit gelten.

Zum 1. Mai soll das Deutschlandticket eingeführt werden, das monatlich 49 Euro kosten soll. Niedersachsens Landesregierung will ein 29-Euro-Ticket für Schüler, Azubis und Freiwilligendienstler. Die Regierung erwägt, das geplante 29-Euro-Ticket als vergünstigtes Deutschlandticket einzuführen. Damit könnten die rund 1,2 Millionen Berechtigten die Monatskarte in ganz Deutschland im Nahverkehr nutzen. Als Übergangslösung gibt es in Niedersachsen bereits ein Schüler- und Azubiticket, das maximal 30 Euro pro Monat im Jahresabo kosten darf, aber nicht für sozial Benachteiligte gilt.