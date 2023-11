Dresden - Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat beklagt, dass in Sachsen unter den Beschäftigten zu wenige Menschen mit Schwerbehinderung sind. „Die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen liegt in Sachsen mit 4,1 Prozent deutlich unter der gesetzlich vorgeschriebenen Quote von 5 Prozent“, kritisierte der Vorsitzende des DGB Sachsen, Markus Schlimbach, am Donnerstag.

Der Arbeitsmarkt sei immer noch exklusiv statt inklusiv, kritisierte Schlimbach. „Mit Blick auf die Fachkräfteentwicklung ist unverständlich, warum Arbeitgeber nicht stärker auf die Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen setzen.“ Unternehmen müssten die gesetzliche Beschäftigungspflicht schwerbehinderter Menschen ernster nehmen. In jedem vierten Unternehmen, das die Pflicht erfüllen müsse, sei keine schwerbehinderte Person beschäftigt.